windeln.de bleibt auf Teilen der neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung sitzen

windeln.de meldet den Abschluss der Kapitalerhöhung zu einem Emissionspreis von 1,30 Euro je Aktie. Der Aktienkurs des Unternehmens, der in einer von Dritten inszenierten „Pump and Dump” Manier noch vor kurzem unter dubiosen Umständen und unter Hilfe diverser Internet-Foren auf bis zu 5,88 Euro im XETRA-Handel hochgejubelt wurde, ist in den letzten Tagen stark eingebrochen und liegt aktuell nur noch bei 1,695 Euro. Wir hatten ...