(Neu: Gegenentwurf Russland)



NEW YORK (dpa-AFX) - Kurz vor dem Auslaufen einer wichtigen Resolution zur Versorgung von Millionen notleidender Syrer steuert der UN-Sicherheitsrat auf einen Showdown zu. Zunächst verlautete am Donnerstag aus Verhandlungskreisen in New York, dass ein Entwurf zur Verlängerung des Hilfsmechanismus um ein Jahr zur Abstimmung gestellt werde. Westliche Diplomaten gaben sich vorsichtig optimistisch, das Russland seine Blockadehaltung aufgeben werde. Am Nachmittag jedoch reichten die Russen einen Gegenentwurf ein, der eine Verlängerung um nur sechs Monate vorsieht.

Momentan ist vorgesehen, dass über beide Texte am Freitag im Sicherheitsrat abgestimmt wird, dem mächtigsten Gremium der Vereinten Nationen. Dort hat Moskau - wie die anderen Ständigen Mitglieder - ein Vetorecht.