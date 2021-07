Südostasien ist mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 25,5 % und einem Gesamtwachstum von 311 % in den nächsten fünf Jahren die weltweit am schnellsten wachsende Region für mobile Geldbörsen

Lateinamerika sowie Afrika und der Nahe Osten sind die am zweit- und drittschnellsten wachsenden Regionen, die bis 2025 um 166 % bzw. 147 % wachsen werden

Zwischen 2020 und 2025 wird die Anzahl der mobilen Geldbörsen, die pro Jahr Transaktionen über 1 Milliarde US-Dollar tätigen, um 27 % steigen, was eine wachsende Herausforderung für die Akzeptanz durch Händler darstellt



LONDON, July 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Heute wurde der umfassendste je herausgegebene Bericht über das Wachstum mobiler Geldbörsen veröffentlicht, der prognostiziert, dass bis 2025 jeder Zweite eine mobile Geldbörse nutzen wird. Ende 2020 wurden über 2,8 Milliarden mobile Geldbörsen genutzt. Diese Zahl wird bis Ende 2025 voraussichtlich um fast 74 % ansteigen und damit 4,8 Milliarden genutzte mobile Geldbörsen erreichen – fast 60 % der Weltbevölkerung. Die am schnellsten wachsenden Märkte sind Südostasien, Lateinamerika sowie Afrika und der Nahe Osten, wo praktischere digitale Zahlungen mit mobilen Geldbörsen Bargeld und Karten zunehmend verdrängen.