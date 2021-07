JPMORGAN stuft Safran auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David Perry

Analysiertes Unternehmen: Safran

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 136

Kursziel alt: 136

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Safran vor Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 136 Euro belassen. Analyst David Perry hält in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an seiner positiven Einschätzung des Luftfahrtzulieferers fest. Er verwies dabei auf die vielversprechende Einstiegsgelegenheit nach einer in diesem Jahr bislang nur stagnierenden Kursentwicklung, während andere Branchenwerte wie zum Beispiel Airbus deutlich zugelegt hätten./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2021 / 18:03 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2021 / 18:18 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.