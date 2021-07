County of Fresno wechselt zu Rimini Street Support und reinvestiert jährliche Oracle Support-Kosteneinsparungen in die Ausweitung seiner öffentlichen Programme

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von Unternehmenssoftwareprodukten und -services, führender externer Supportanbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte und ein Salesforce-Partner, gab heute bekannt, dass das County of Fresno in Kalifornien für ihre Oracle Database- und Fusion Middleware-Software sowie PeopleSoft-Anwendungen auf Rimini Street Support umgestiegen ist. Das Internal Services Department (ISD) des Countys hatte lange überlegt, den Support und die Wartung für seine Oracle-Produktsuite zu ersetzen, um sich weiterhin darauf zu konzentrieren, die Kosten niedrig zu halten und den IT-Betrieb zu rationalisieren. Durch den Wechsel zum Rimini Street Support konnte das County of Fresno 800.000 USD der jährlichen Oracle-Supportkosten des County einsparen. Dies ermöglichte es der Abteilung, die den internen Kreisvertretern in Rechnung gestellten Servicegebühren zu senken und die Mittel für gemeindeorientierte Projekte und kritische Unterstützungsinitiativen für ihre Einwohner zu erhöhen. Darüber hinaus kann das County of Fresno jetzt die Investition in ihr Oracle-System für mindestens 15 Jahre ab dem Zeitpunkt des Wechsels zur Rimini Street maximieren, ohne dass kostspielige, arbeitsintensive und kostengünstige Upgrades erforderlich sind.

County of Fresno Switches to Rimini Street Support and Reinvests Annual Oracle Support Cost Savings in Growing Its Public Programs (Photo: Business Wire)

Verbesserter Enterprise-Software-Support berührt alle Aspekte des County-Betriebs

Das County of Fresno liegt in Zentralkalifornien und beherbergt fast eine Million Einwohner in 15 Städten, darunter Fresno. Mit 1,88 Millionen Hektar Ackerland und über 300 verschiedenen Kulturpflanzen ist Fresno County der landwirtschaftlich produzierende Bezirk Nummer eins in den USA und liefert Waren in 95 Länder weltweit. Das ISD unterstützt die unzähligen öffentlich zugänglichen Abteilungen des Landkreises und sucht ständig nach Kostenoptimierungen, die es an die direkt der Gemeinschaft dienenden Abteilungen weitergeben kann. Die Informationstechnologieabteilung des ISD bietet die Kerninfrastrukturunterstützung für alle Netzwerk-, Programmierungs-, Service-Desk- und Enterprise-Resource-Planning (ERP) Anforderungen des Landkreises. Darüber hinaus nutzen zahlreiche Abteilungen der Kommunalverwaltung Oracle Database- und Fusion Middleware-Software sowie PeopleSoft-Anwendungen für Finanz- und Personalfunktionen, um das Budget in Milliardenhöhe zu verwalten, das über das System läuft, das die 8.000 Mitarbeiter des Landkreises unterstützt. Jahrelang hatte das County versucht, mit Oracle zusammenzuarbeiten, um seine Supportkosten zu senken, aber diese Bemühungen blieben erfolglos. Infolgedessen wechselte der Landkreis zum Rimini Street Support und erhält jetzt schnellere Reaktionszeiten und proaktive Anleitung von den erfahrenen Ingenieuren des Unternehmens. Dies wiederum hat das interne IT-Personal des Countys freigesetzt, um sich auf wichtigere Geschäftsinitiativen zu konzentrieren.