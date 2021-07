KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Kartellstrafe gegen BMW und VW:

Manch ein Kunde wird darauf vertraut haben, dass der "Adblue"-Schriftzug am Heck seines neuen Dieselautos tatsächlich für eine hochmoderne Technik der Abgasreinigung stand. Ein großer Irrtum. Über etliche Jahre hinweg fuhren vermeintlich grüne Fahrzeuge, bei denen das Stickoxid ausgewaschen werden sollte, genauso dreckig herum wie die alten Vorgänger. Der Vorwurf könnte kaum drastischer ausfallen. Wie abgebrüht müssen die Verantwortlichen in den Konzernetagen sein, die ein solches Vorgehen hinnehmen und glauben, sie kämen bestenfalls mit einem blauen Auge davon? Der Vertrauensverlust ist immens. Aber noch gravierender dürfte sein, dass sich hier Vorzeigefirmen von gesetzlichen Vorgaben verabschiedet und damit die Klimaschutzpolitik der Mitgliedstaaten in der EU außer Kraft gesetzt haben./zz/DP/mis