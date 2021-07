DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" (Düsseldorf) zu Corona-Politik:

Nach den vorliegenden Daten ist es bei unter 50-jährigen Gesunden unwahrscheinlich, schwer zu erkranken. Warum also diese Gruppe mit Geldgeschenken oder anderen Preisen wie bei einer Lotterie zum Mitmachen animieren? Vielmehr sollten die belohnt werden, die neben der persönlichen Verantwortung mit kreativen Lösungen helfen: Hygienekonzepte in Museen, Kinos, an Arbeitsplätzen. (...) Doch kreist die Diskussion um Inzidenzzahlen und Lockerungen. Dabei haben sich die Regierenden die Antwort in einer zweifelhaften inzidenzhörigen Art und Weise längst ins Infektionsschutzgesetz geschrieben. Ein Fehler, wie sich spätestens jetzt zeigt, da die Inzidenzzahl nicht mehr das Maß aller Dinge ist (und eigentlich auch nie hätte sein dürfen)./zz/DP/mis