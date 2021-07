Baloise Crashtest: Wenn E-Bikes zu spät gesehen werden

"Die Anzahl der E-Bikes nimmt im Strassenverkehr stark zu. Wir möchten heute ein paar Situationen nachstellen, um Verkehrsteilnehmende im Umgang mit E-Bikes zu sensibilisieren", erklärt Daniel Junker, Leiter Fahrzeugexperten bei der Baloise.

In einem ersten Crashtest wird ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem E-Bike an einer Verzweigung nachgestellt. Das Auto und das E-Bike fahren in einem spitzen Winkel aufeinander zu. Der Autofahrer sieht den Velofahrer nicht oder nur sehr eingeschränkt. Im Nachgang analysiert Rolf Thommen, Leiter Verkehrspolizei Basel-Stadt, die Unfallstelle: "In so einem Fall ist es schwierig für den Autofahrer sich korrekt zu verhalten, da er aufgrund der eingeschränkten Visibilität den Velofahrer zu spät sieht und vermutlich dessen Schnelligkeit falsch einschätzt."

Wie schwierig die Schätzung der Geschwindigkeit ist, mit der jeweils ein E-Bike unterwegs ist, zeigen die darauf durchgeführten Praxistests. "Auf den ersten, schnellen Blick erkennt man oft nicht, dass es sich um ein E-Bike handelt. Wir schätzen aus unserem Erfahrungsfundus entsprechend eine Geschwindigkeit eines traditionellen Velos ein und sind dann überrascht, wie blitzschnell das Velo uns erreicht", so Marius Bloch von der Dynamic Test Center AG.