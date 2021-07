Hellofresh kündigte zur Wochenmitte an, nach Norwegen zu expandieren. Damit bleibt der Kochboxversender klar auf Wachstumskurs. Nachdem das Unternehmen positive Erfahrungen mit den Markteintritten in Dänemark und Schweden hatte, folgt mit Norwegen das nächste skandinavische Land, so Co-CEO Thomas Griesel.

Auch Hellofresh konnte sich gestern dem Abwärtstrend nicht entziehen. Aber die Aktie ist besser als einige andere Online-Anbieter – so sieht es der Platow Brief, dem die Perspektiven eines „neuen Absatzmarktes“ gefallen:

Mit rd. 2,5 Mio. Haushalten bietet der Markt viel Potenzial für neues Geschäft. Allerdings ist das Terrain hart umkämpft. Mit Godtlevert, Kokkeloren und Nettmat.no treten die Berliner gegen etablierte Wettbewerber an. Die Erschließung des neuen Absatzmarktes passt aber gut in die aktuelle Strategie. In Deutschland hat das Unternehmen nahe Magdeburg einen neuen Standort geschaffen, der noch im Q4 in Betrieb genommen werden soll.

Die MDAX-Aktie (83,84 Euro; DE000A161408) ist mit einem KGV von 40 nicht ganz mehr günstig, erscheint uns angesichts des prognostizierten Gewinnanstiegs von durchschnittlich 15% in den kommenden drei Jahren jedoch keinesfalls zu teuer.

Hellofresh bleibt ein Kauf.

Investierte Anleger ziehen den Stopp von 59,10 auf 70,00 Euro nach.

