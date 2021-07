Insgesamt beherrscht ein seit März letzten Jahres bestehender Abwärtstrend das Kursgeschehen bei dem Pärchen EUR/NOK und drückte die Notierungen von 13,2023 NOK in den Bereich einer Unterstützung aus 2019/2020 um 9,8995 NOK abwärts. Dort startete zu Beginn dieses Jahres schließlich eine volatile Bodenbildungsphase die in diesem Fall als Rounding Bottom klassifiziert werden kann. Der Anstieg der letzten Woche führte das Paar zurück an die Hürde um 10,4310 NOK, wo auch die Schaltmarke für eine erfolgreiche Trendwendeformation verläuft. Außerdem ist in diesem Bereich auch ein mittelfristiger Abwärtstrend angesiedelt.

Volatilität dürfte zunehmen

Die Schaltmarke für einen erfolgreichen Abschluss des Bodens und einen Trendwechsel verläuft um 10,4310 NOK. Ein Anstieg über 10,5000 NOK könnte den Stein schließlich ins Rollen bringen und weitere Gewinne zunächst an 10,7800 NOK hervorrufen. Nach einem anschließenden Pullback könnte es mittelfristig sogar in den Widerstandsbereich um 11,0518 NOK weiter aufwärtsgehen und sich für ein Long-Investment sehr gut anbieten. Rücksetzer finden dagegen Unterstützungen bei 10,2840 sowie darunter bei 10,1789 NOK vor. Tiefer als 10,0384 NOK sollte es nach Möglichkeit nicht mehr abwärts gehen, weil sonst ein Test des Jahrestiefs bei 9,8995 NOK drohen würde.