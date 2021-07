Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Airbus hebt ab, BioNTech warnt und Ceconomy in der Defensive - BÖRSE TO GO Das Geschäft von Airbus kommt auf Touren. Ein starker Auftragseingang wird von hohen Auslieferungen begleitet. BioNTech und Pfizer warnen, dass eine 3. Impfung notwendig wird. Zahlen legen eine Abschwächung des Impfschutzes nahe. Platzt die …