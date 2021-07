Microsoft musste eine prestigeträchtige Niederlage zur Kenntnis nehmen. Das Pentagon will nämlich von dem Ende 2019 vergebenen milliardenschweren-Auftrag, eine Cloud-Lösung für die Lagerung und Aufbereitung riesiger Mengen an vertraulichen Daten zu schaffen, zurücktreten. Der geplante Umsatz von 10 Milliarden US-Dollar für die kommenden 10 Jahre wiegt nicht so schwer wie der Wert, zukünftige Regierungsaufträge und lukrative zivile Aufträge zu ergattern. Es ist eine weitere Ausschreibung geplant, wo Microsoft und Amazon erneut Angebote einreichen können. Die Entscheidung sollte dann im April 2022 fallen. Die Marktteilnehmer quittierten die Meldung mit leichten Abverkäufen der Microsoft-Aktie.

.

Zum Chart

.

Trotz allem war der Microsoft-Kurs von einer langjährigen Aufwärtsentwicklung gekennzeichnet. Fabelhafte Kurssteigerungen stehen dem vergleichsweise moderaten Kurseinbruch, hervorgerufen durch den Corona-Sell-Off im März 2020, gegenüber. In der aktuellen Betrachtung ist der seit dem Corona-Sell-Off von Mitte März 2020 geltende Aufwärtstrend noch intakt und der Kurs ist im Begriff, sich von der oberen Begrenzung des Trendkanals abzuheben. Kurzfristig sollte das Papier leicht konsolidieren, nachdem die obere Begrenzung des Trendkanals erreicht wurde und der Kurs vom Widerstand bei 281,85 US-Dollar wieder „abgeprallt“ ist. Auch der MACD sieht den Wert im überkauften Bereich. Es stellt sich jedoch die Frage, warum der Aufwärtstrend mittelfristig nach unten verlassen werden sollte, nachdem der Trend mehr als intakt erscheint.