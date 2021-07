BERENBERG stuft Teamviewer auf 'Buy'

Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Gustav Froberg

Analysiertes Unternehmen: Teamviewer

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Teamviewer nach vorläufigen Quartalszahlen von 50 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstum im Geschäft mit Unternehmenskunden sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Analyst Gustav Froberg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dank der jüngsten Aufstockung des Personals dürfte die Produktivität des Software-Anbieters im zweiten Halbjahr aber wieder an Dynamik gewinnen./bek/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2021 / 16:22 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.