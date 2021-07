Anlegerverlag BioNTech legt Traumstart hin! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 09.07.2021, 08:52 | 35 | 0 | 0 09.07.2021, 08:52 | Foto: www.anlegerverlag.de BioNTech ist heute im Bullenmodus. So springt der Kurs um rund fünf Prozent nach oben. Mit diesem Anstieg kostet ein Anteilsschein nun 183,20 EUR. Schalten die Bullen dadurch in den Angriffsmodus? Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles BioNTech-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in dem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei lesen können. Deutlich aufgehellt hat sich mit diesem Anstieg die übergeordnete Technik. Dieses Plus katapultiert die Aktie nämlich bis an ein wichtiges Top. So fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur noch rund neun Prozent. Dieses Top liegt bei 199,90 EUR. Die Spannung ist also förmlich zu greifen. Wer eher in langen Anlagezeiträumen denkt, kann sich auf den 200er-Durchschnitt verlassen. Denn demnach sind für BioNTech Aufwärtstrends zu unterstellen, weil sich dieser Mittelwert aktuell bei 121,39 EUR eingependelt hat. BioNTech liefert damit heute wieder einmal einen Tag fürs Lehrbuch ab und belegt eindrucksvoll, dass die Kursfantasie in Aufwärtstrends quasi unbegrenzt ist. Fazit: Sind das bei BioNTech jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.





