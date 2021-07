Artnet und Artfacts bilden Allianz für Kunstmarktdaten

- KI-gesteuerte Analytik zur Vorhersage von Marktrends junger wie etablierter Künstler wird durch die Kombination zweier einzigartiger und leistungsstarker Datenbanken gestärkt

Berlin/New York, 9. Juli 2021 - Die Berliner Artnet AG, der führende Online-Anbieter von Auktionsdaten im internationalen Kunstmarkt, und Artfacts, ein Spezialist für Ausstellungsdaten, bilden eine Partnerschaft zur gemeinsamen Nutzung ihrer Datenbanken. Die Artnet Price Database enthält mehr als 14 Millionen farbig illustrierte Kunstauktionsdaten von mehr als 1.900 Auktionshäusern und 340.000 Künstlern - von Michelangelo-Zeichnungen über Warhol-Gemälde und Le Corbusier-Stühle bis hin zu Banksy-Drucken. Artfacts verfügt über eine Datenbank mit mehr als einer Million weltweiter Ausstellungen von mehr als 700.000 Künstlern, die bis ins Jahr 1863 zurückreichen. Die Datenpartnerschaft erweitert und stärkt das Angebot beider Unternehmen für ihre jeweiligen Kunden und ermöglicht die Entwicklung spannender neuer Produkte im Daten- und Analysebereich.

"Wir sind begeistert, diese Datenpartnerschaft einzugehen", sagt Jacob Pabst, Vorstand der Artnet AG. "Durch die Nutzung der primären Marktdaten von Artfacts kann Artnet Sammlern, Beratern und Fachleuten nun eine ganzheitliche Sicht auf die Kunstwelt bieten. Der Einsatz von auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Analysen und Indikatoren erhöht die Transparenz im Markt weiter. Dies zementiert die Postition von Artnet als führende Online-Informationsquelle und Handelsplattform der Branche."

Die Artfacts-App "Limna" ist das einzige Produkt, das Preise für Kunstwerke ohne Auktionsergebnisse schätzen kann. Das spielt eine große Rolle für Werke in der Preisklasse unter 100.000 USD, in der die meisten Transaktionen stattfinden. "Diese Partnerschaft wird Limnas Preisschätzungen in allen Künstlerkategorien stärken - insbesondere in den höheren Preisklassen, die von Auktionsergebnissen dominiert werden", sagt Jonas Almgren, CEO von Artfacts und Limna. "Wir freuen uns, genaue Preisschätzungen für alle Sammler anbieten zu können, unabhängig vom Preisniveau oder einem Fokus auf den Primär- oder Sekundärmarkt. Das macht die Limna-App für mehr Kunstkäufer aller Einkommensklassen noch präziser."