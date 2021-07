DGAP-Media / 09.07.2021 / 08:57



Freeman Gold Corp. mit exzellenten Ergebnissen aus der ersten Ressourcenschätzung.



"Diese erste Ressourcenschätzung für Lemhi macht das Projekt Lemhi zu einem der wenigen unentwickelten, großen, hochgradigen Oxid-Gold-Lagerstätten in den USA. Die Schätzung übersteigt unsere Erwartungen." - Ist jetzt ein umfassender Rebound in Sicht?





In diesen Tagen zeichnen sich positive Signale für einen deutlichen Turnaroundversuch in der Freeman Gold- Aktie (ISIN: CA35658P1053 ; WKN: A2P5AE) ab. An der Supportzone um 0,20 Euro konnte sich das Papier nach einer intensiven mehrmonatigen Korrekturphase nun stabilisieren und zaghafte Absetzungsbestrebungen nach Norden sind bereits erkennbar.