Anlegerverlag BioNTech – Was geht denn hier ab? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 09.07.2021, 09:32 | 26 | 0 | 0 09.07.2021, 09:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Allen Grund zur Freude haben heute BioNTech-Aktionäre. Schließlich verzeichnet die Aktie derzeit einen Kurssprung von rund fünf Prozent. Der Titel kostet damit nun 183,20 EUR. Momentan halten also die Bullen das Ruder in der Hand, aber bleibt das auch so? Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur BioNTech-Aktie. Einfach hier klicken. Das Gesamtbild ist nach einem solchen Anstieg schlagartig ein anderes. Weil sich die Aktie durch dieses Plus mit großen Sprüngen aufmacht in Richtung Entscheidungsbereich. Schließlich verbleibt nur noch ein Katzensprung von rund neun Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Der Hochpunkt liegt bei 199,90 EUR. Für BioNTech geht es jetzt also um die Wurst! Werfen wir einen Blick auf den Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage, können sich Langfrist-Anleger ein Lächeln nicht verkneifen. Von dieser Warte aus sind nämlich steigende Kurse zu erwarten, da der Indikator bei 121,39 EUR verläuft. BioNTech liefert damit heute wieder einmal einen Tag fürs Lehrbuch ab und belegt eindrucksvoll, dass die Kursfantasie in Aufwärtstrends quasi unbegrenzt ist. Fazit: Sind das bei BioNTech jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.





