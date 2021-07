Die Aktienmärkte haben gestern einen Warnschuß erhalten - manches deutet darauf hin, dass die Rally im Sommer nicht ungebrochen weiter gehen wird. Aus Euphorie über das angeblich so starke Wachstum sind nämlich nun Konju

Die Aktienmärkte haben gestern einen Warnschuß erhalten - manches deutet darauf hin, dass die Rally im Sommer nicht ungebrochen weiter gehen wird. Aus Euphorie über das angeblich so starke Wachstum sind nämlich nun Konjunktursorgen getreten, nachdem die Zahlen der Infektionen mit der Deltavariante in vielen Ländern deutlich steigen. Damit ist das bisher unbestrittene Boom-Narrativ deutlich angekrazt - aber eben noch nicht widerlegt. Daher dürften die Aktienmärkte in nächster Zeit volatil bleiben und dabei hin und her schwanken zwischen Beruhigung und Flucht in die Sicherheit - der gestrige Handelstag war dafür wahrscheinlich eine perfekte Blaupause..

Das Video "Das war ein Warnschuß!" sehen Sie hier..