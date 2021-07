Arbeitslose im Alter von 45 und älter sind weltweit von Altersdiskriminierung und Problemen bei der Arbeitssuche konfrontiert, wie eine Studie von Generation belegt

Seite 2 ► Seite 1 von 4

London (ots/PRNewswire) -- Generation, eine internationale gemeinnützige Organisation zur Förderung derBeschäftigungsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt, hat eine Studie aus siebenLändern vorgestellt, die belegt, dass Arbeitnehmer mittleren Alters mitzunehmenden Hindernissen bei der Beschäftigung konfrontiert sind und schlägtMaßnahmen zur Verbesserung ihrer Vermittelbarkeit vor- Altersdiskriminierung ist weit verbreitet. Zwar meinen Arbeitgeber weltweit,dass ihre über 45-jährigen Mitarbeiter genauso gut oder besser arbeiten alsjüngere Mitarbeiter, doch räumen sie ein, dass Personalverantwortliche bei derEinstellung Zweifel haben, dass über 45-jährige Kandidaten leicht neueFähigkeiten erlernen, neue Technologien ausprobieren und sich schnell in dieUnternehmenskultur einfügen können- Arbeitgeber und Arbeitnehmer erkennen den Wert der Weiterbildung an, um einenKarrierewechsel zu ermöglichen, aber die Arbeitslosen über 45, die vor dengrößten Herausforderungen in Bezug auf Finanzen und Bildung stehen, zögern ammeisten, an einer Weiterbildung teilzunehmenHeute veröffentlichte die internationale gemeinnützige Organisation zurFörderung der Beschäftigungsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt Generation(https://www.generation.org/) unter dem Titel Meeting The World's MidcareerChallenge (http://www.generation.org/midcareer) ("Die weltweiteMidcareer-Problematik"), die Ergebnisse einer Studie, die auf einer Umfrageunter 3.800 Beschäftigten und Arbeitslosen sowie 1.404 Personalverantwortlichenbasiert, und die internationale Trends auf dem Arbeitsmarkt aufdecken soll.Die Studie beleuchtet den Arbeitsmarkt für Menschen zwischen 45 bis 60 Jahren insieben Ländern - Brasilien, Indien, Italien, Singapur, Spanien, Großbritannienund den USA - mit besonderem Augenmerk auf diejenigen, die eine Stelle imunteren oder mittleren Segment der Karriereleiter suchen oder innehaben, keineformale postsekundäre Bildung abgeschlossen haben und Niedrigverdiener sind. DieErgebnisse verdeutlichen die großen Risiken von Arbeitslosigkeit fürArbeitnehmer in der Mitte ihrer Laufbahn und bieten Einblicke in die Gründe fürihre Schwierigkeiten.Diese Trends bestanden vor der Pandemie, aber die Studienergebnisse zeigen auch,dass die Coronakrise negative Konsequenzen auf die Beschäftigungsmöglichkeitenfür Arbeitnehmer dieser Altersgruppe hatte und sich ihre Arbeitsbedingungenverschlechtert haben. 37 Prozent der Arbeitnehmer, die in ihrer Lebensmitte dieStelle gewechselt haben, und 50 Prozent der Arbeitssuchenden geben an, dass dieCoronakrise großen Einfluss auf ihren Beschäftigungsstatus hatte.Arbeitgeber sehen Kandidaten über 45 Jahre im Vergleich zu jüngeren Bewerbern