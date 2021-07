RBC stuft Hugo Boss auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Modehersteller sollte eine solide geschäftliche Erholung im zweiten Quartal erlebt haben, schrieb Analystin Manjari Dhar in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die geschäftliche Erholung sollte sich im zweiten Halbjahr fortsetzen./mf/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2021 / 17:59 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2021 / 00:45 / ET