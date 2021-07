Coreo: Neue Akquise-Erfolge

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die Coreo AG zwei Produktionsstandorte und ein Verwaltungsgebäude von einem börsennotierten Automobilzulieferer im Rahmen einer Sale-and-lease-back-Transaktion übernommen. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Rating.

Nach Analystenaussage seien die Objekte in Baden-Württemberg, NRW und Thüringen angesiedelt, wobei die vermietbare Fläche insgesamt über 14.000 qm betrage. Die Mieteinnahme belaufe sich auf über 700.000 Euro. Zum Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Jedoch gehe das Analystenteam aufgrund der Dealstruktur und der verschiedenen Laufzeiten von einer sehr lukrativen Rendite im Bereich von 8 Prozent oder leicht darüber hinaus aus. Das Closing der Transaktion soll im 3. Quartal des laufenden Geschäftsjahres stattfinden. Zudem rechne SRC in den kommenden Wochen mit weiteren News von der Transaktionsseite und gehe von einer weiterhin positiven Entwicklung aus. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel von 2,00 Euro und erneuern das Rating „Buy“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 09.07.2021, 10:10 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 08.07.2021 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.src-research.de/fileadmin/Coreo_8Juli2021.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.



Rating: Kauf

Analyst: Stefan Scharff

Kursziel: 2,00