^ DGAP-News: The Grounds Real Estate Development AG / Schlagwort(e): Studie The Grounds Real Estate Development AG: SMC Research startet Coverage und sieht erhebliches Potential in der Aktie

The Grounds Real Estate Development AG: SMC Research startet Coverage und sieht erhebliches Potential in der Aktie

---------------------------------------------------------------------------

CORPORATE NEWS



SMC Research startet Coverage und sieht erhebliches Potential in der Aktie

- Kursziel 3,60 EUR



- Urteil "Buy"



Berlin, 09.07.2021 -SMC-Research hat das Research-Coverage der The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds / ISIN: DE000A2GSVV5) aufgenommen. Die Analysten kommen in ihrer Ersteinschätzung zu dem Urteil "Buy" und sehen ein Kursziel je Aktie von 3,60 EUR was einem Potential von 51% gegenüber dem gestrigen Schlusskurs von 2,38 EUR entspricht.



In ihrer Analyse hebt SMC auf mehrere positive Einflussfaktoren ab, die ihr Urteil maßgeblich beeinflussen.



So führte nach umfangreichen Veränderungen der Aktionärsstruktur eine strategische Neuausrichtung im letzten Jahr zu einer Konzentration auf deutsche Wohnimmobilien, die nach Ansicht der Analysten aufgrund des merklichen Nachfrageüberhangs unverändert sehr attraktiv sind. Veränderungen im Aufsichtsrat und eine Neubesetzung des Vorstands werden als weitere wichtige Assets hervorgehoben.



Von dem erfahrenen Führungsteam erwarten die Analysten eine erfolgreiche Umsetzung der Unternehmensstrategie. Neben einem weiteren, deutlichen Ausbau der Aktivitäten in der Entwicklung von Wohnimmobilien, der Bestandshaltung und der Privatisierung sieht SMC ein großes Potential in einem bestehenden Entwicklungsportfolio mit einem geplanten Investitionsvolumen von 400 Mio. EUR. Zuletzt habe The Grounds hier sehr erfolgreich eine Logistikimmobilie veräußert, welche maßgeblich das Ergebnis des Geschäftsjahres 2020 beeinflusste und aufgrund eines Besserungsscheins zukünftig noch zu einem zusätzlichen Ertrag von bis zu 10 Mio. EUR führen könnte.

Unter Verweis auf die starken Zahlen im Geschäftsjahr 2020 mit einer Umsatzverdoppelung auf 31,3 Mio. EUR, einer Verdreifachung des EBIT auf 6,1 Mio. EUR und einer Vervielfachung des Konzerngewinns auf 3,6 Mio. EUR spricht SMC von einem überzeugenden Gesamtbild der The Grounds Real Estate Development AG aufgrund der Kombination aus Positionierung, Aussichten und Team. Das Coverage startet mit dem Urteil "Buy" und dem Kursziel 3,60 EUR.

Über The Grounds



Die The Grounds-Gruppe realisiert wohnwirtschaftliche Projekte in deutschen Metropolregionen. Darüber hinaus hält die The Grounds-Gruppe ein stetig wachsendes Wohnungsportfolio im Anlagevermögen. Die The Grounds Real Estate Development AG ist im gehobenen Freiverkehrssegment Primärmarkt der Börse Düsseldorf (ISIN: DE000A2GSVV5) notiert, hat ihren Sitz in Berlin und ein Büro in Stuttgart.



Unternehmenskontakt:

The Grounds Real Estate Development AG

Arndt Krienen/Jacopo Mingazzini, Vorstände

Charlottenstraße 79-80, 10117 Berlin

T. +49 (0) 30 2021 6866

F. +49 (0) 30 2021 6849

E-Mail: info@tgd.ag

Web: www.thegroundsag.com



Investor Relations:

UBJ GmbH

Ingo Janssen, Geschäftsführer

Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10

22297 Hamburg

T. +49 (0) 40 6378 5410

E-Mail: ir@ubj.de

Web: www.ubj.de



Pressekontakt:

RUECKERCONSULT GmbH

Peter Dietze-Felberg

Wallstr. 16

10179 Berlin

T. +49 (0) 30 284 49 87 62

E-Mail: dietze@rueckerconsult.de

Web: www.rueckerconsult.de



---------------------------------------------------------------------------

09.07.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de



---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: The Grounds Real Estate Development AG Charlottenstraße 79-80

10117 Berlin

Deutschland

Telefon: 030 2021 6866

Fax: 030 2021 6489

E-Mail: info@tgd.ag

Internet: www.thegroundsag.com

ISIN: DE000A2GSVV5, DE000A3H3FH2

WKN: A2GSVV, A3H3FH

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, München, Tradegate Exchange EQS News ID: 1217190



Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1217190 09.07.2021



°