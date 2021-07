RBC stuft RECKITT BENCKISER GROUP PLC auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Reckitt Benckiser von 6800 auf 6500 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Das Umsatzwachstumsziel des Konsumgüterherstellers erscheine schwer erreichbar, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dafür spreche unter anderem die Entwicklung bei Wettbewerbern./mf/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2021 / 00:45 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2021 / 17:35 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.