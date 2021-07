DGAP-News: SPORTTOTAL AG / Schlagwort(e): Kooperation

SPORTTOTAL AG: sporttotal akquiriert Übertragungsrechte der AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar von der Asian Football Confederation



09.07.2021 / 11:00

Corporate News

sporttotal akquiriert Übertragungsrechte der AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar von der Asian Football Confederation



- Alle Spiele der AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar auf sporttotal

- Topspiele auch auf #dabeiTV

- Erschließung neuer Märkte und Vermarktungspotenziale



Köln, 9. Juli 2021. sporttotal.tv gmbh, eine der größten Multisport-Streamingplattformen in Deutschland und 100%ige Tochter der SPORTTOTAL AG, ist neuer Partner der Asian Football Confederation (AFC) in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ab September überträgt sporttotal alle Spiele der AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar und erweitert sein Rechteportfolio um die AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar als Flaggschiff-Wettbewerb. Alle Spiele werden auf sporttotal.tv übertragen, wobei die Top-Spiele auf dem sporttotal TV Sender #dabeiTV, der über Magenta TV verfügbar ist, zu sehen sein werden.

Dato' Windsor John, der Generalsekretär der AFC, sagte: "Die AFC ist hocherfreut, diese Partnerschaft mit sporttotal einzugehen, um die AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu übertragen: Eine Region mit einer enormen Fußballfangemeinde und einer unglaublichen Leidenschaft für diesen Sport. Dieser Vertrag zeigt die stetig wachsende Bedeutung der AFC-Wettbewerbe, und wir danken sporttotal für den Glauben, den sie mit dem Abschluss dieser Vereinbarung in die Zukunft des asiatischen Fußballs gesetzt haben."

Dr. Roman Schade, Director Media Rights und Legal (Sporttotal AG) sagte: "Wir freuen uns, unser Sportportfolio zu erweitern und weitere Märkte sowie Zielgruppen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu erschließen. Die AFC Asia Qualifiers - Road to Qatar bieten hoch spannende Spiele und schafft neue Vermarktungspotenziale. Gemeinsam mit neuen Partnern werden wir eine reichweitenstarke Plattform und eine engagierte Community mit tollen Fans bieten. So schaffen wir einen Mehrwert für alle Sportbegeisterten."