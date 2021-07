Sieg für den Ford Mustang Mach-E beim ersten "Electric Vehicle of the Year Award 2021" von "Car and Driver" (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Köln / Dearborn (USA) (ots) -- Renommiertes US-Automagazin "Car and Driver" kürt den Ford Mustang Mach-E beider ersten Wahl des "Elektroautos des Jahres" zum Sieger- Ford Mustang Mach-E setzt sich gegen zehn hoch bewertete Konkurrenz-Modelledurch- Im Rahmen des dreiwöchigen Tests mussten alle Kandidaten ihreAlltagsqualitäten auch während eines 1.600 Kilometer langen Road Trips unterBeweis stellen- Redakteure von "Car and Driver" loben: Fahrerlebnis im Ford Mustang Mach-Esteht dem eines konventionell angetriebenen Fahrzeug in nichts nachEr kam, sah und elektrisierte: Das US-amerikanische Fachmagazin "Car and Driver"hat den Ford Mustang Mach-E* zum "Elektroauto des Jahres 2021" gewählt. Das zu100 Prozent abgasfreie SUV ist damit das erste Fahrzeug überhaupt, das sich mitdem "Electric Vehicle of the Year Award" schmücken darf. Im Wettbewerb um denPreis als bestes Elektroauto des Jahres verwies der Mustang Mach-E zehn starkeWettbewerber auf die Plätze. Für die Bewertung unterzog das Magazin insgesamtelf aktuelle Elektrofahrzeuge einem anspruchsvollen Test. Das dreiwöchigeProzedere beinhaltete auch eine mehr als 1.600 Kilometer lange Vergleichstour,auf der die Experten die Alltagsqualitäten der E-Autos intensiv analysieren. Beiden automobilen Probanden handelte es sich ausnahmslos um Elektrofahrzeuge, diezuvor bereits in Tests von "Car and Driver" die Bestnote erzielt hatten."Der Mustang Mach-E ist das perfekte Fahrzeug, um aus Skeptikern derElektromobilität glühende Elektroauto-Fans zu machen", erklärt Sharon Carty,Chefredakteurin von "Car and Driver". "Formensprache und Größe diesesCrossover-Modells wirken sehr vertraut. Damit trifft der Ford Mustang Mach-Egenau den Geschmack amerikanischer Autofahrer. Sein äußerst attraktives Designfällt auf. Hinzu kommt: Beim Thema Reichweite sowie im Hinblick auf dieLadezeiten ist er ebenfalls sehr weit vorne."Für den erstmals ausgelobten "Electric Vehicle of the Year Award" legte dieRedaktion die gleichen Kriterien zugrunde, die auch für die renommierten "Carand Driver's 10 Best Awards" gelten - und die hat der Ford Mustang Mach-E mitBravour erfüllt. Neben außergewöhnlich hohem Fahrvergnügen zählen hierzu auchhohe Wertigkeit sowie ausgeprägte Praktikabilität. Mitentscheidend für den Siegist zudem, ob das jeweilige Fahrzeug seine Aufgabe besser macht als dieKonkurrenzmodelle. Last but not least fließt auch der Fahrspaßfaktor in dieGesamtbewertung ein."Der Mustang Mach-E zeigt, was wir im Vergleich mit anderen Elektrofahrzeugen zu