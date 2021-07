Wohneigentum im Umland besonders gefragt (FOTO)

Berlin (ots) - Immobilienvermittler von LBS und Sparkassen erwarten für 2021

einen kräftigen Anstieg der Wohnimmobilienpreise in Deutschland - Umland ist

nach Pandemieerfahrung besonders beliebt und laut LBS-Immobilienpreisspiegel oft

noch günstig



Die Immobiliengesellschaften der Landesbausparkassen (LBS) und Sparkassen gehen

davon aus, dass sich die Lage auf dem Markt für Wohnimmobilien bis Ende dieses

Jahres weiter anspannt. Im Durchschnitt erwarten die für die diesjährige

LBS-Analyse " Markt für Wohnimmobilien

(https://www.lbs-markt-fuer-wohnimmobilien.de/) " befragten rund 560

Immobilienvermittler Preissteigerungen zwischen gut 4 Prozent für neue

Reihenhäuser und knapp 7 Prozent für Bauland. Gebrauchte Einfamilienhäuser

könnten sich demnach um rund 5 Prozent verteuern.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Der Blick auf die kommenden MonateDie Spanne der Preiserwartungen ist teilweise groß: Mit extremen Preissprüngenvon mehr als 10 Prozent ist beispielsweise beim Bauland in Brandenburgnordöstlich und südwestlich von Berlin zu rechnen, das geschätzte Plus von 2 bis3 Prozent im Osten Thüringens, im Westen Mecklenburg-Vorpommerns und imRegierungsbezirk Kassel in Hessen nimmt sich demgegenüber relativ moderat aus.Seit der letztjährigen Frühjahrsumfrage, die vor dem Ausbruch derCorona-Pandemie in Deutschland stattfand, haben die Immobilienmarktkenner nahezusämtliche Preisprognosen noch einmal angehoben. Die Einschätzung der Expertenbasiert auf der Erwartung, dass sich das Angebot in allen Marktsegmenten weiterverknappt, während die Nachfrage abermals zunimmt. "Diese Entwicklung zeigt vorallem, wie wichtig den Menschen in Deutschland ein gesichertes Zuhause gerade inKrisenzeiten ist, wie wir sie nun seit fast anderthalb Jahren durch die Pandemieerleben", erläutert LBS-Verbandsdirektor Axel Guthmann die Ergebnisse.Den Marktbeobachtern zufolge dürfte das Kaufinteresse an Bauland sowie älterenfreistehenden Einfamilienhäusern besonders groß ausfallen, aber auch gebrauchteReihenhäuser könnten nach einer vorübergehenden Atempause wieder höher im Kursstehen. Die Nachfrage nach Eigentumswohnungen dagegen wächst voraussichtlichnicht mehr ganz so dynamisch wie in den zurückliegenden Jahren. Den größten imEngpass im Angebot sehen die Immobilienvermittler weiterhin beim Bauland. DazuVerbandsdirektor Guthmann: "Ob das Baulandmobilisierungsgesetz zur Entspannungder Situation beitragen kann, werden wir erst im Laufe der kommenden Jahreerleben. Noch dominiert bei unseren Experten der Pessimismus."Der Einfluss der Corona-Pandemie