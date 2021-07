^ DGAP-News: Burcon NutraScience Corp. / Schlagwort(e): Personalie Burcon NutraScience Corp.: Burcon gibt Berufung von Jeanne McCaherty in den Board of Directors bekannt

Vancouver, British Columbia, Kanada, 9. Juli 2021 - Burcon NutraScience Corporation ("Burcon" oder "das Unternehmen") (Frankfurt WKN: 157 793, TSX: BU, NASDAQ: BRCN), ein weltweiter Technologieführer in der Entwicklung von "Clean Label"-Pflanzenproteinen für Lebensmittel und Getränke, freut sich zu melden, dass Jeanne McCaherty mit sofortiger Wirkung in den Board of Directors berufen worden ist. Frau McCaherty bringt ihre umfangreiche Erfahrung im Senior Management und eine profunde Kenntnis der globalen Lebensmittelzutaten-Industrie in Burcons Vorstand ein.

Dr. Lorne Tyrrell, Burcons Vorsitzender, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, Jeanne McCaherty im Vorstand begrüßen zu dürfen. Ihre nachgewiesene Fähigkeit in der industriellen Fertigung und ihre technische Führungserfahrung im Bereich der Lebensmittelzutaten machen sie zu einer ausgezeichneten Ergänzung. Wir freuen uns auf ihre Beiträge, da für uns bei Burcon nun eine sehr spannende Zeit beginnt."



Jeanne McCaherty ist die Geschäftsführerin von Guardian Energy Management, einem Ethanol herstellenden Unternehmen mit Produktionsstätten in Ohio, Minnesota und North Dakota. Diese Mais-Trockenmahlanlagen produzieren Ethanol, DDGS (Distiller's Dried Grains with Solubles) und Maisöl. Vor ihrer Tätigkeit für Guardian Energy war McCaherty in verschiedenen weltweiten Managementpositionen bei Cargill, Inc., tätig, einem der weltweit größten Unternehmen für Agrarprodukte und Lebensmittelzutaten. McCaherty war Regionaldirektorin der Geschäftseinheit "Global Texturizing" von Cargill, die Rohstoffe beschafft, verarbeitet und spezielle Lebensmittelzutaten an Lebensmittelunternehmen in aller Welt verkauft. McCaherty hatte auch die Position des VP/Global Director of Food R&D bei Cargill inne, welche die funktionale Leitung der Gruppen für grundlegende und angewandte F&E, Anwendungen und Sensorik der Geschäftseinheiten Global Food Ingredients von Cargill umfasste. McCaherty wurde als eine der Top 100 weiblichen Führungskräfte in den USA in den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik ausgezeichnet. McCaherty ist derzeit Vorsitzende der Renewable Fuels Association und Mitglied des Vorstands der Renewable Products Marketing Group.