Berlin (ots) - Bernhard von Ehren erneut zum Vizepräsidenten gewählt - Thorsten

Krohn als weiterer Vizepräsident berufen



Auf der diesjährigen Mitgliedervertreterversammlung, die im Rahmen der hybriden

BdB-Sommertagung vom 6. bis 7. Juli 2021 stattfand, wurde BdB-Präsident Helmut

Selders in seinem Amt bestätigt. Selders, der seit 2013 BdB-Präsident ist,

bedankte sich bei den Mitgliedervertretern für das erneut entgegengebrachte

Vertrauen: "Es ist mir eine Ehre, für eine dritte Amtszeit als Präsident des

Bundes deutscher Baumschulen gewählt zu werden. Nun heißt es, an die bisher

erfolgreich umgesetzten verbandspolitischen Themen anzuknüpfen, die Interessen

der Baumschulwirtschaft stärker zu positionieren und in die politischen

Entscheidungsprozesse einzubringen".



Ebenfalls wiedergewählt wurde Vizepräsident Bernhard von Ehren, der seit 2009

dem BdB-Präsidium angehört. Thorsten Krohn, seit Februar 2021 als beratendes

Präsidiumsmitglied bereits dabei, ist als Nachfolger für den scheidenden Michael

Kutter als Vizepräsident gewählt. Krohn ist auch Vorsitzender des

BdB-Ausschusses "Landschafts- und Wildgehölze". Michael Kutter trat nicht mehr

zur Wahl an. BdB-Präsident Helmut Selders bedankte sich bei Michael Kutter für

seine langjährige engagierte Präsidiumstätigkeit sowie für den immer

konstruktiven Meinungsaustausch und verlieh ihm die Ehrenmitgliedschaft im Bund

deutscher Baumschulen.







statt. Die Mitgliedervertreter konnten mittels eines Online-Voting-Tools ihre

Stimme abgeben.



Über den Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V.



Der Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. ist die berufsständische Vereinigung

und Interessenvertretung der Baumschulen. Als Vertretung der rund 1.000

angeschlossenen Betriebe hat der BdB die Aufgabe, die Baumschulwirtschaft nach

innen und außen zu stärken, wettbewerbsfähig zu machen und zu halten. Die

Branche kultiviert Gehölze auf aktuell weit über 20.000 Hektar mit einem

jährlichen Produktionswert von über 1. Mrd. Euro. Auf Landesebene ist der BdB in

14 Landesverbände unterteilt, in denen zum großen Teil kleine und

mittelständische Baumschulunternehmen organisiert sind. Die Betriebe vereinigen

sich unter dem Leitmotiv der Branche "Grün ist Leben - Baumschulen schaffen

Leben".



http://www.gruen-ist-leben.de



http://www.facebook.com/BunddeutscherBaumschulen

http://www.instagram.com/bund_deutscher_baumschulen/



Unsere Pressemeldungen im Internet finden Sie unter

https://www.gruen-ist-leben.de/meta-menue/pressemitteilungen/.

(https://www.gruen-ist-leben.de/meta-menue/pressemitteilungen/)



