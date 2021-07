Köln, München (ots) - Das wichtigste im Überblick:



- Milliardenmarkt AAL: Schätzungen zeigen ein Marktvolumen von 1,4 Mrd. EUR in

Europa

- Vielfältige sozio-ökonomische Trends verstärken den Mehrwert von AAL (Ambient

Assisted Living) für Senioren

- AAL-Technologien bieten vielfältige potenzielle Use Cases im Alltag der

Senioren über den Hausnotruf hinaus

- Die Zahlungsbereitschaft der Zielgruppe hat sich über die letzten Jahre laut

unserer letzten Umfrage maßgeblich erhöht und variierte über verschiedene Use

Cases

- Um das Thema AAL entwickelt sich zunehmend ein Ökosystem, in dem Startups wie

etablierte Unternehmen in einem Spannungsfeld aus Kooperation und Wettbewerb

agieren

- AAL als Chance für große Unternehmen verschiedenster Branchen:

Branchenexperten sowie -fremde - wie z.B. Energieversorger - bringen eigene

Kernkompetenzen in das Ökosystem ein und drängen mit komplexeren Systemen über

mehrere Use Cases in den Markt



65+ ist die Zielgruppe der Zukunft. Mit steigender Überalterung der Gesellschaft

und gravierendem Pflegekräftemangel wird das Hauptbedürfnis dieser Zielgruppe,

ein selbstbestimmtes Leben im eigenen Zuhause, zunehmend zur Schlüsselfrage.

Ambient Assisted Living (kurz: AAL) setzt hier an und will durch Technologie

Senioren im Alltag unterstützen.







u.a. auch getrieben durch die Pandemie - erheblich gestiegen (200 EUR

durchschnittlich pro Monat). Durch diese steigende Zahlungsbereitschaft,

zunehmende Technologiekompetenz in der Zielgruppe und die Dringlichkeit nach

Lösungen entwickelt sich AAL zu einem Milliardenmarkt.



Dies haben bereits viele Startups erkannt und auch etablierte Spieler drängen

zunehmend in den Markt. Die Vielzahl möglicher AAL Use Cases bietet hier für

viele Unternehmen Chancen, jedoch eine große Herausforderung: durch die

vielfältigen Bedürfnisse der Zielgruppe kann AAL nur im Ökosystem mit Partnern

gewonnen werden.



Excubate gibt Ihnen gerne einen ersten Überblick und hilft Ihnen darüber hinaus

ihr Potential im AAL Markt zu eruieren.



65 plus - eine Zielgruppe mit Zukunft



Jede fünfte Person in Deutschland ist älter als 65 Jahre. Die Tech-Branche hatte

es bisher jedoch schwer diese zunehmend größer werdende Zielgruppe aufgrund

geringer Technologiekompetenz zu erschließen. Dies steht aktuell jedoch vor

einem Umschwung. Wie aktuelle Umfragen zeigen, steigt auch die Technik-Affinität

innerhalb der Zielgruppe: laut einer Bertelsmann Studie (https://www.sozialbank.

de/news-events/publikationen/bfs-trendinfo/09-19/bfs-trendinfo-09-19-07) sind Seite 2 ► Seite 1 von 3



