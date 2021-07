Münchener Verein legt Grundstein für neues Bürogebäude "das max" im Münchner Stadtviertel Ludwigsvorstadt (FOTO)

München (ots) - Die Münchener Verein Versicherungsgruppe wird als attraktive

Kapitalanlage für ihre Versicherten direkt neben dem prächtigen Palais

Ingenheim-Molitor in der Münchener Pettenkoferstraße nach einem Entwurf des

Architekturbüros SCOPE ein modernes Bürogebäude errichten: das max.



Den Grundstein legten am Donnerstag, 8. Juli 2021, Münchens Stadtbaurätin Prof.

Dr. (Univ. Florenz) Elisabeth Merk, Clemens Baumgärtner, Referent für Arbeit und

Wirtschaft der Landeshauptstadt München, Franz Xaver Peteranderl,

Aufsichtsratsvorsitzender der Münchener Verein Versicherungsgruppe, Dr. Rainer

Reitzler, CEO der Münchener Verein Versicherungsgruppe sowie Repräsentanten des

Architekturbüros SCOPE und des Immobiliendienstleisters Jones Lang LaSalle.

Segensgebete sprachen Geistliche der katholischen und evangelischen Kirche.





"Das 'max' vereint gekonnt Tradition und Moderne. Eine überzeugend gestalteteFassade im historischen Kontext, zukunftsweisende Raumkonzepte und vieleParkplätze für die, die mit dem Fahrrad kommen - ein aktiver Beitrag zumKlimaschutz! Das Projekt reiht sich damit in eine Riege qualitätsvollerNeubauten, die im Moment im südlichen Bahnhofsviertel entstehen. Ich wünscheallen Projektbeteiligten, dem Münchener Verein als Bauherr, den Baufachleutenund ausführenden Firmen einen reibungslosen Bauverlauf", betonte StadtbaurätinProf. Dr. Elisabeth Merk in ihrem Grußwort."Zusammenarbeit und Kommunikation: Das sind die beiden tragenden Säulen imBaukonzept des max. Der Neubau ist auf dem Weg zum 100-jährigen Geburtstag desMünchener Verein, den wir im nächsten Jahr feiern können, ein weitererMeilenstein", stellte Aufsichtsratsvorsitzender Franz Xaver Peteranderl heraus."Wir setzen ein klares Bekenntnis zum Standort München und seinem StadtteilLudwigsvorstadt. Mit seiner eleganten Fassade wird das prägnante Eckgebäude dassüdliche Bahnhofsviertel aufwerten. Einen Teil der Flächen werden wir vermieten.Die Kunden des Münchener Verein profitieren damit von den attraktiven Renditendes Münchener Immobilienmarktes. Auf den anderen Ebenen schaffen wir attraktiveneue Arbeitsplätze für unsere Mitarbeiter", erläuterte Dr. Rainer Reitzler, CEOder Münchener Verein Versicherungsgruppe.Die Fertigstellung des max ist für Ende 2022 geplant, dem 100-jährigenJubiläumsjahr der Versicherungsgruppe. Für die künftigen Nutzer könnenunterschiedliche Workplace-Konzepte flexibel umgesetzt werden. Insgesamtentstehen rund 8.000 Quadratmeter Bürofläche, davon können noch Teile gemietetwerden. Im Erdgeschoss werden ein Work-Café und eine Außenterrasse integriert.Ein begrünter Innenhof mit hoher Aufenthaltsqualität und WLAN-Hotspot füralternatives Arbeiten ist eine Besonderheit in dieser innerstädtischen Lage. DieObergeschosse bieten zusätzliche Balkone sowie zwei Dachterrassen imDachgeschoss. In der Tiefgarage werden 45 PKW- und 120 Fahrradstellplätze zurVerfügung stehen.Dr. Rainer Reitzler bedankte sich im Beisein der Ehrengäste aus Politik undWirtschaft bei allen Beteiligten und sagte: "Ich wünsche uns allen viel Erfolgund bin mir sicher, dass mit dem Segen der Kirche alles gut gehen wird."