Boehringer Ingelheim erhält "GreenCanteen"-Zertifizierung (FOTO)

Ingelheim (ots) -



- EU-Gewährleistungsmarke "GreenCanteen" erstmals für ein Unternehmen in

Deutschland vergeben

- Mitarbeiterrestaurant in Ingelheim punktet mit nachhaltigem Umwelt- und

Gastronomiekonzept

- Zertifizierung seit Mai 2021 durch eine unabhängige

Zertifizierungsgesellschaft



In diesem Jahr darf sich Boehringer Ingelheim über eine weitere Würdigung seines

Betriebsrestaurants in Ingelheim freuen. Neben der Auszeichnung zur "Besten

Kantine Deutschlands" erhält das Unternehmen für sein nachhaltiges

Gastronomiekonzept erstmals das Zertifikat "GreenCanteen". Diese Zertifizierung

zeichnet seit Mai 2021 Gastronomiebetriebe aus, die ihre Produkte und Prozesse

laufend verbessern, um die Umwelt zu schützen und damit Lösungen für ein

nachhaltiges Wirtschaften bieten. Die Übergabe dieser neuen

EU-Gewährleistungsmarke fand im Beisein von Landrätin Dorothea Schäfer und der

Siegelgeberin K&P Consulting in Ingelheim statt. Nur Unternehmen, die mindestens

60 Prozent der über 100 Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, erhalten diese

Zertifizierung. Die Wirtschaftsbetriebe in Ingelheim konnten sich mit 87 Prozent

in den Gastronomiebetrieben zeigte sich auf vielfältige Art und Weise. Dazu

gehören die aufwendige Umstellung der Lieferantenstruktur, beispielsweise auf

regionale Produzenten, die optimierte Speiseplanung nach regionaler

Verfügbarkeit, die Umstellung auf zertifizierte Arbeitskleidung (MADE IN GREEN

by OEKO-TEX®) sowie der energiereduzierende Einsatz von Bewegungsmeldern in den

Lagerräumen.



Optimierte Lieferanten- und Logistik-Struktur



Valentin Koch, Leiter der Wirtschaftsbetriebe, freut sich über die

Zertifizierung: "Ich bin nicht nur für eine gesunde Ernährung von 8.500

Mitarbeitenden täglich verantwortlich, sondern auch für die

Umweltverträglichkeit meiner Arbeit", betont Koch, "denn mit den richtigen

Lösungsansätzen ist gesundes und nachhaltiges Essen zu wirtschaftlich

vertretbaren Kosten auch in der Gemeinschaftsgastronomie möglich". So arbeitet

das Betriebsrestaurant nur noch mit Lieferanten zusammen, die Waren in

Mehrweggebinden anbieten. Dadurch konnten seit dem Jahr 2019 viele Verpackungen

eingespart werden, darunter über 240.000 Tetrapaks, 16.500 Joghurt- und

Quarkeimer, 4.500 Öl-Dosen, 900 große Einweg-Obstkisten, 2.000

2-Liter-Kochweinflaschen sowie 350 Kanister Spülmittel und Klarspüler.



Allen anderen Lieferanten steht Valentin Koch bei der erforderlichen Umstellung



