Foto: finanzbusiness Jean-Louis Labauge wird Generaldirektor der RCI Bank and Services Deutschland Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 13 | 0 | 0 09.07.2021, 12:15 | Der 53-Jährige ersetzt Pierre-Yves Beaufils, der zurück in die Zentrale von RCI Bank and Services nach Paris wechselt. Labauge war dort zuvor Chief Compliance Officer.

