FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Freitag etwas nachgegeben. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag um 0,09 Prozent auf 174,18 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen stieg auf minus 0,30 Prozent. Am Vortag war sie mit minus 0,34 Prozent auf den tiefsten Stand seit Anfang April gefallen.

Die als sicher geltenden Staatsanleihen hatten zuletzt von der trüberen Aktienmarktstimmung profitiert. Am Freitag erholten sich die Aktienmärkte etwas. Für Verunsicherung sorgt allerdings weiterhin die rapide Verbreitung der hochansteckenden Delta-Variante des Coronavirus. Sie macht sich zurzeit vor allem in Asien, aber auch in Teilen Europas breit.

Die im Mai überraschend gefallene Industrieproduktion in den Italien bewegte den Markt nicht. Am Nachmittag stehen in den USA keine wichtigen Konjunkturdaten an./jsl/bgf/stk