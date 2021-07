Ölpreise steigen - Starke Wochenverluste

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag bis zum Mittag gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 74,87 US-Dollar. Das waren 75 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 89 Cent auf 73,83 Dollar.

Trotz der jüngsten Stabilisierung haben die Ölpreise in der laufenden Woche kräftig nachgegeben. In der Spitze betrugen die Verluste etwa sechs Dollar. Ein Grund ist die Verunsicherung über den künftigen Kurs des Ölverbunds Opec+. Den 23 Ländern war es auch nach mehreren Anläufen nicht gelungen, sich auf eine gemeinsame Förderpolitik bis Ende des Jahres zu verständigen. Ein Streit zwischen dem Ölgiganten Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten verhinderte eine Einigung.