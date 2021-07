Zukunft des Wirtschaftsstandorts Deutschland gefährdet? Wachsender Skill-Gap bereitet Sorgen

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Düsseldorf (ots) -- Neun von zehn Beschäftigten sehen nötige Zukunftskompetenzen als entscheidendfür den Geschäftserfolg in den kommenden fünf bis zehn Jahren- Besonders großer Nachholbedarf herrscht bei der digitalen Kommunikation, demUmgang mit digitalen Tools und dem virtuellen Arbeiten- Mehrheit der Arbeitnehmenden ist mit Vielfalt und Qualität der LernangeboteunzufriedenEntscheider*innen sind um den Wirtschaftsstandort Deutschland besorgt: Grundsind ihrer Meinung nach die fehlenden, aber entscheidenden Zukunftskompetenzenin vielen Unternehmen - insbesondere befeuert durch die Corona-Pandemie. Manspricht hier auch von einem wachsenden Skill-Gap. Das geht aus einer aktuellenUmfrage der Online-Jobplattform StepStone und des Kienbaum Institut @ ISM, derForschungseinrichtung des Beratungsunternehmens Kienbaum an der InternationalSchool of Management, hervor. Befragt wurden dafür insgesamt 8.000Arbeitnehmer*innen, darunter rund 2.000 Führungskräfte. Demnach halteninzwischen neun von zehn Beschäftigten entsprechende Zukunftskompetenzen fürentscheidend für den Geschäftserfolg in den kommenden fünf bis zehn Jahren.Hinzu kommt: Bereits jetzt konstatiert die Mehrheit der Befragten (59 Prozent)fehlende Kompetenzen, um künftigen Anforderungen der digitalen Arbeitsweltgerecht zu werden. "Für Unternehmen ist es jetzt wichtig, das Thema CorporateLearning ganzheitlich mit einem klaren Plan anzugehen und höher zu priorisieren.Denn: Die Ergebnisse der Studie lassen vermuten, dass der Stellenwert desLernens noch zu gering ausgeprägt ist. Außerdem sind die Angebote offenbar zuwenig an die Karriereentwicklung der Mitarbeitenden gekoppelt", sagt Dr. TobiasZimmermann, Arbeitsmarkt-Experte bei StepStone.Kompetenzen mit Blick auf den digitalen Wandel sind besonders gefragtBeschäftigte zählen insbesondere die digitale Kommunikation, den Umgang mitdigitalen Tools und das virtuelle Arbeiten zu den notwendigenTop-Zukunftskompetenzen für alle Mitarbeitenden eines Unternehmens. Auch Skills,die helfen Veränderungen zu meistern, sind sehr gefragt. Dazu gehörenlebenslanges Lernen beziehungsweise die Lernagilität, die Anpassungsfähigkeitund Problemlösungskompetenz. Den größten Entwicklungsbedarf bei sich selbstsehen die Befragten bei Führungsfähigkeiten, der Frustrationstoleranz, derdigitalen Anwendungskompetenz und der Konfliktfähigkeit. Jeder Zweite derEntscheider*innen sieht die Gründe für den Skill-Gap unter anderem im Personal-und Fachkräftemangel sowie der schleppend verlaufenden digitalen Transformation."Unternehmen müssen sich klar darüber werden, welche zukunftsweisendenKompetenzen für sie wichtig sind - und wie sie durch die Bindung von