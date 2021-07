JPMORGAN stuft BNP PARIBAS auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Delphine Lee

Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 63

Kursziel alt: 63

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BNP Paribas vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Bei der Bank dürfte die Kernkapitalquote (CET1) im zweiten Quartal leicht zurückgegangen sein, schrieb Analystin Delphine Lee in einer am Freitag vorliegenden Studie, allerdings nicht so stark wie bei der Kontrahentin Societe Generale. BNP Paribas profitiere bei dieser Kennziffer vom Börsengang von Allfunds./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2021 / 20:14 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2021 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.