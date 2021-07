Sollte sich das Zahlenwerk von Levi Strauss und Co. auf Anleger positiv auswirken und diese die Aktie weiter vorantreiben, könnte genau im Bereich der Aufwärtstrendlinie eine inverse SKS-Formation bestehend seit Mitte Mai erfolgreich aktiviert werden und einen Rücklauf zurück an die Jahreshochs erlauben zu vollziehen. Das wird sich allerdings erst in den kommenden Tagen herausstellen, die Chancen hierfür stehen vergleichsweise gut.

Kaufsignal abwarten!

Ein regelkonformes Kaufsignal können erst bei einem nachhaltigen Anstieg mindestens über 28,60 US-Dollar für die Levi Strauss und Co. Aktie abgeleitet werden, in diesem Szenario wäre ein Rücklauf zurück an die Zwischenhochs aus Mitte Mai bei 29,76 US-Dollar vorstellbar, darüber wäre schließlich ein Gipfelsturm mit entsprechendem Aufwärtspotenzial zurück an 30,84 US-Dollar gegeben. Sollte jedoch die Stimmung unter Anlegern kippen und die Aktie mindestens unter ein Niveau von 26,00 US-Dollar zurückfallen, ginge dies mit einem Trendbruch und potenziellen Abschlägen zurück auf die Junitiefs bei 24,26 US-Dollar einher. Eine weitere Unterstützung findet das Papier darunter bei 22,53 US-Dollar.