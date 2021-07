Silberpreis: Gefangen in der Mitte!

Der Silberpreis kommt immer noch nicht in die Pötte. Aktuell ist die Notiz in der Mitte ihrer 2021er-Handelsrange gefangen. Dabei zieht die Weltwirtschaft an, was Silber als Industriemetall zum Profiteur machen sollte.

Die vergangenen Tage waren typisch für diesen Markt. Der US-Dollar zeigte temporäre Stärke und sofort gab der Goldpreis , der gerade auf rund 1.820 Dollar je Unze gestiegen war, wieder ab. Das Edelmetall zog die Preise von Silber mit in die Tiefe und so notiert die Unze derzeit im NIemandsland um 26 US-Dollar. Als der Dollar dann Schwäche zeigte, konnten weder Gold noch Silber davon wirklich profitieren. Märkte sind halt manchmal unlogisch. 2020 betrug der Abstand vom Märztief bei 11,74 US-Dollar und dem Jahreshoch bei 29,915 US-Dollar satte 18,175 US-Dollar. Diese Volatilität hat Silber in diesem Jahr nicht mehr gesehen. Zwischen dem Hoch und dem Tief liegen lediglich 6,61 US-Dollar und der Preis befindet sich ziemlich genau in der MItte dieser Spanne; exakt sind es 26,20 US-Dollar.

Der Silberpreis kommt immer noch nicht in die Pötte. Aktuell ist die Notiz in der Mitte ihrer 2021er-Handelsrange gefangen. Dabei zieht die Weltwirtschaft an, was Silber als Industriemetall zum Profiteur machen sollte. Doch alte Gewohnheiten verhindern bisher höhere Kurse.

Fundamental: Viel Rückendwind für Silber!

Fundamental müssten wir wesentlich höhere Kurse sehen. So hat die Weltwirtschaft in den vergangenen sechs Monaten kräftig angezogen. Und das sollte auch Silber, das eben nicht nur Schmuck ist, spüren. Inzwischen wird mehr als die Hälfte der globalen Produktion in der Industrie verwendet. Mit den Zusatz-Investitionen in Erneuerbare Energien erlebt Silber zudem einen Booster durch die Verwendung in Solaranlagen. Dennoch wird Silber zu oft mit Gold in einen Topf geworfen. Und so wird es schwierig, zügig auf höhere Levels hochzukommen. Optimistisch macht aber die Saisonalität, die in den kommenden Monaten für höhere Kurse spricht. Wir teilen die Einschätzung von First Majestic Silver-CEO Keith Neumeyer, der jüngst auf einer Knferenz sagte, dass es schon mit dem Teufel zugehen müsste, wenn Silber dieses Jahr nicht die 30 US-Dollar-Marke überspringen würde.

Antizyklisch investieren

So weit muss es nicht kommen, und wie so oft bieten solche Dips die Chance, günstig eine der weniger Silberaktien einzusammeln. Zu diesen Werten zählt auch Defiance Silver (0,63 CAD; 0,42 Euro; CA2447672080). Im Zuge des Rückgangs bei Gold und Silber musste der Wert kräftig abgeben. Noch im Mai hatte man für 0,90 CAD Aktien bei Investoren platziert und 11,5 Mio. CAD eingesammelt. Aktuell kann man Defiance ein Drittel günstiger kaufen. Das Unternehmen entwickelt zwei Projekte in Mexiko. Im Fokus steht dabei das Silberproejkt San Acacio in der mexikanischen Provinz Zacatecas, dass als äußerst aussichtsreich gilt (ausführlich hier). Zudem besitzt man auch das fortgeschrittene Tepal-Goldprojekt. Defiance Silver dürfte in den kommenden Wochen frische Bohrergebnisse veröffentlichen.