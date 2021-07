Adventus Mining kündigt privaten Verkauf von Canstar Resources-Aktien an Eric Sprott an

Toronto, 9. Juli 2021 - Adventus Mining Corporation ("Adventus" oder das "Unternehmen") (TSX-V: ADZN, OTCQX: ADVZF - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/adventus-mining ... ) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit 2176423 Ontario Ltd. ("217"), einem privaten Unternehmen, das von Eric Sprott kontrolliert wird, eine Vereinbarung zum Verkauf von 17.336.339 Stammaktien (die "Aktien") von Canstar Resources Inc. ("Canstar") (TSX-V: ROX, OTCQB: CSRNF) zu einem Preis von 0,375 $ pro Aktie für einen Bruttoerlös in Höhe von 6.501.127,12 $ an Adventus (zusammen die "Verkaufstransaktion").

Christian Kargl-Simard, President und CEO von Adventus, kommentierte: "Wir freuen uns über die anhaltende Dynamik und den Erfolg von Canstar in Neufundland, Kanada, müssen uns aber weiterhin auf die Weiterentwicklung und Risikominderung unseres Kerngeschäfts mit Kupfer und Gold in Ecuador konzentrieren. Wir freuen uns, einen so renommierten Investor wie Eric Sprott für den Kauf unserer Canstar-Beteiligung gefunden zu haben, der eine längerfristige Vision für das Unternehmen hat. Da diese Beteiligung nicht zum Kerngeschäft gehörte, werden die Mittel in zusätzliche Explorations- und Entwicklungsausgaben in Ecuador sowie in allgemeines Betriebskapital und Unternehmenszwecke fließen. ”

Die Verkaufstransaktion soll in zwei Tranchen abgeschlossen werden: Die erste Tranche von 10.401.802 Aktien wird voraussichtlich am oder um den 15. Juli 2021 für einen Erlös von 3.900.675,75 $ abgeschlossen und die zweite Tranche von 6.934.537 Aktien wird voraussichtlich am oder um den 17. August 2021 für einen Erlös von 2.600.451,37 $ abgeschlossen, nachdem sie aus dem Treuhandkonto freigegeben wurde, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen. Alle Währungen in dieser Pressemitteilung sind in kanadischen Dollar angegeben.

Frühwarnende Offenlegung

Nach Abschluss der Verkaufstransaktion wird Adventus keine Stammaktien von Canstar mehr halten.

Adventus wird im Zusammenhang mit dem Abschluss der Verkaufstransaktion einen Frühwarnbericht gemäß National Instrument 62-103 einreichen. Da Adventus seinen Wertpapierbestand an Canstar unter 10 % gesenkt haben wird, ist es nach der vorstehenden Einreichung des Frühwarnberichts nicht mehr verpflichtet, gemäß den Frühwarnanforderungen von National Instrument 62-104 - Take-Over Bids and Issuer Bids in Bezug auf Canstar Bericht zu erstatten, es sei denn, sein Wertpapierbestand an Canstar steigt in Zukunft auf 10 % oder mehr.