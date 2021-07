Xilis beschafft eine Serie-A-Finanzierung in Höhe von 70 Millionen USD, um die Diagnose- und Wirkstoffforschungs- und Entwicklungsplattform unter Nutzung der proprietären MicroOrganoSphere-Technologie voranzutreiben

Xilis, Inc., ein bahnbrechendes Unternehmen, das seine MicroOrganoSphere (MOS)-Technologie einsetzt, um die Präzisionstherapie für Krebspatienten zu steuern und die Wirkstoffforschung und -entwicklung zu beschleunigen, gab heute den Abschluss einer Serie-A-Finanzierung in Höhe von 70 Millionen USD bekannt. Angeführt wurde die Runde von Mubadala Capital, zu denen neue Investoren hinzukamen, darunter GV (ehemals Google Ventures), LSP (eine der größten europäischen Investmentfirmen im Gesundheitswesen), Catalio Capital Management und Duke Angel Network. Die aktuellen Investoren Felicis Ventures, Two Sigma Ventures, Pear VC, KdT Ventures und Alix Ventures nahmen ebenfalls teil.

Xilis wurde 2019 von Dr. Xiling Shen, Dr. David Hsu und Dr. Hans Clevers gegründet und basiert auf jahrzehntelanger biomedizinischer, onkologischer und Stammzellforschung seiner drei Mitbegründer. Dr. Clevers, Gewinner des Breakthrough Prize, ist der Erfinder und Pionier der Organoid-Technologie. Dr. Shen und Dr. Hsu sind versierte Ingenieure und Medizinprofessoren an der Duke University und Experten für Präzisionsmedizin. Sie haben die skalierbare MOS-Technologie entwickelt, um patienteneigene Tumore in ihrer nativen Mikroumgebung zu analysieren – eine bahnbrechende Leistung.

„Unsere Vision ist es, die Krebsbehandlung in der Diagnostik zu verändern und die Medikamentenentwicklung durch die Bereitstellung einer Technologie für die schnelle therapeutische Profilerstellung neu zu gestalten“, sagte Xiling Shen, PhD, Gründer und Chief Executive Officer von Xilis. „Die Unterstützung dieser Weltklasse-Investoren ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg zur Transformation der Krebsversorgung und zur dramatischen Verbesserung des Überlebens von Patienten, indem wir personalisierte Präzisions-Onkologie ermöglichen und den Patienten transformative Medikamente schneller und mit höheren Erfolgsraten zur Verfügung stellen“, fügte Dr. Shen hinzu.

Hans Clevers, MD, PhD, Scientific Co-Founder, Venture Partner bei LSP und Principal Investigator am Hubrecht Institute, Niederlande, sagte: „Seit mein Labor vor einem Dutzend Jahren Organoide erfunden hat, haben wir für viele Anwendungen einen Machbarkeitsnachweis erbracht, aber die Technologie blieb langsam, komplex und teuer. Zusammen mit LSP habe ich nach Technologien gesucht, die das volle Potenzial ausschöpfen. Und die Erfindung der MOS-Technologie durch Dr. Shen und Dr. Hsu hat diese Hürden genommen und wird ihren Einsatz sowohl in der Klinik als auch in der Wirkstoffforschung und -entwicklung beschleunigen.“