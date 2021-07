Anlegerverlag dynaCERT am Boden zerstört! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 09.07.2021, 14:32 | 1 | 0 | 0 09.07.2021, 14:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Kräftig auf die Anleger-Nase gibt heute für dynaCERT-Aktionäre. Denn der Kurs notiert rund vier Prozent in der Verlustzone. Das Wertpapier valutiert damit bei nur 0,25 EUR. Die Bären haben also den nächsten Zug gemacht, sind die Bullen nun schon schachmatt? Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Einbruchs bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur dynaCERT-Aktie. Einfach hier klicken. Die Perspektive für die nächsten Wochen hat sich dadurch verschlechtert. dynaCERT marschiert nämlich mit großen Schritten in Richtung einer maßgeblichen Unterstützung. Schließlich ist das viel beachtete Ein-Monats-Tief nur noch rund sechzehn Prozent entfernt. Dieser Wendepunkt liegt bei 0,21 EUR. Die Spannung ist daher quasi mit den Händen greifbar! Mutige Anleger, die von dynaCERT begeistert sind, können heute zugreifen. Immerhin erhalten Sie bei der Aktie einen ordentlichen Nachlass. Für dynaCERT-Bären ist der heutige Tag vermutlich ein gefundenes Fressen. Fazit: Sind das bei dynaCERT jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.





