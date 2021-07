STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

Mega-Deal für DAX-Konzern

Auch am letzten Handelstag der Woche zeigt sich der DAX äußerst volatil und kann nach den gestrigen Kursverlusten heute Vormittag rund 1% zulegen. An der DAX-Spitze notieren indes die Papiere von MTU Aero Engines und der Deutschen Bank. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. BioNTech (WKN A2PSR2)

Umsatzspitzenreiter auf dem Stuttgarter Börsenparkett sind am Freitag die Papiere des Mainzer Impfstoff-Herstellers BioNTech. Nachdem die Aktie gestern herbe Kursverluste hinnehmen musste, feiert das Papier heute ein kleines Kursfeuerwerk und legt über 5% zu. Anleger scheinen den Rücksetzer als willkommene Einstiegsmöglichkeit wahrzunehmen. 2. Amazon (WKN 906866)

Hohe Umsätze verzeichnen unsere Händler auch in der Aktie von Amazon. Erst zur Mitte dieser Woche konnte das Papier bei 3.175 Euro ein neues Allzeithoch markieren. Heute notiert die Aktie aber nahezu unverändert. Was es zu Amazon und Co. außerdem zu wissen gibt, erfahren Sie in unserem aktuellen Aktien weekly. 3. Siemens (WKN 723610)

Auch die Siemens-Aktie wird von den Stuttgarter Anlegern rege gehandelt. Die Aktie legt rund 0,4% zu. Erst kürzlich hatte der Konzern aus München einen Auftrag der US-Eisenbahn-Gesellschaft Amtrak erhalten. Für die Erneuerung der Amtrak-Flotte soll Siemens 73 neue Züge im Wert von 3,4 Milliarden Dollar liefern. Dem Aktienkurs kann diese Nachricht hingegen nicht helfen; auf Wochensicht steht ein Minus von 2,4% zu Buche.

Börse Stuttgart auf YouTube

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment notiert im bisherigen Handelsverlauf durchgängig im negativen Bereich. Die Stuttgarter Derivateanleger trauen der Erholung im DAX nach den gestrigen Kurseinbrüchen anscheinend nicht richtig über den Weg.

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Volkswagen (WKN MA47EG)

Die meisten Preisfeststellungen bei den Optionsscheinen finden an der Euwax in einem Call-Optionsschein auf Volkswagen statt. Unser Händler erhält fast ausschließlich Kauforders. VW-Konzernchef Herbert Diess steht anscheinend vor der Verlängerung seines Vertrages bis 2025. Die Aktie legt zum Wochenende hin 2,5% auf 205,75 Euro zu. 2. Call-Optionsschein auf ASML Holdings (WKN KE5690)

In einen Call-Optionsschein auf die niederländische ASML Holding steigen die Stuttgarter Derivateanleger ein. Der führende Hersteller von Lithographiesystemen für die Halbleiterbranche wird am 21. Juli seine Quartalszahlen vorlegen. Für die ASML-Aktie geht es 1,6% auf 580,20 Euro bergauf. 3. Call-Optionsschein auf Square (WKN KB5TT5)

Aus einem Call-Optionsschein auf Square steigen die Derivateanleger an der Euwax hingegen aus. Über Twitter gab eine Square-Führungskraft die Entwicklung einer Hardware-Wallet für die Bitcoin-Verwahrung bekannt. Die Square-Aktie notiert mit 199,10 Euro geringfügig im negativen Bereich.

