Realty ONE Group eröffnet im zweiten Quartal neue Büros in Rekordtempo

Las Vegas (ots/PRNewswire) - Die "UNBrokerage" verzeichnet in der ersten Hälfte

des Jahres 2021 weiterhin stattliches Wachstum



Die Realty ONE Group, eine moderne, zielgerichtete Lifestyle-Marke und einer der

am schnellsten wachsenden Franchisegeber, meldet ein herausragendes Wachstum in

der ersten Jahreshälfte 2021 mit einem Anstieg des Verkaufsvolumens um fast 100

% im Vergleich zum Vorjahr und der Eröffnung neuer Vertretungen im Rekordtempo -

einem Anstieg um fast 200 % allein im zweiten Quartal.



" Wir haben beträchtliche Investitionen getätigt, um sicherzustellen, dass wir

schnell und effizient neue Büros eröffnen können, um den Erfolg unserer

Broker/Owners und unserer Realty ONE Group-Immobilienprofis zu steigern ", sagte

Kuba Jewgieniew (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3221530-1&h=2813439679&u=ht

tps%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3221530-1%26h%3D424211

8111%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fkubajewgieniew.com%252F%26a%3Dsaid%2BKuba%2BJewgi

eniew&a=sagte+Kuba+Jewgieniew) , CEO und Gründer der Realty ONE Group. "Und es

ist ihrem Erfolg zu verdanken, dass die Branche in aller Munde ist. Ihr Erfolg

treibt unser starkes Wachstum an, er befeuert unsere "COOLTURE" und er öffnet

neue Türen für so vielen Menschen innerhalb der Realty ONE Group und in Orten

auf der ganzen Welt."







berichtet auch, dass die Transaktionen im 2. Quartal um 61 % gestiegen sind (54

% im Jahresvergleich), und dass im Vergleich zum Vorjahr 25 % mehr neue

Immobilienprofis hinzugekommen sind, wobei allein in diesem Jahr 3.336 zur

Realty ONE Group gestoßen sind. Das Unternehmen hat in diesem Jahr außerdem 46

neue Franchise-Unternehmen verkauft und in den letzten Monaten seine

Markteinführung in Singapur und Spanien angekündigt.



" Es geht nicht nur um die Zahlen, sondern darum, dass wir weiterhin die

richtigen Geschäftspartner finden, die an unser Geschäftsmodell, unsere Marke

und unsere "COOLTURE" glauben, so dass wir gemeinsam unser globales Netzwerk

stärken ", sagte Vinnie Tracey, President der Realty ONE Group.



The UNBrokerage hat mehr als 16.000 Immobilienprofis in mehr als 300 Büros in 45

US-Bundesstaaten, Washington D.C. und Kanada und hat vor Kurzem bekannt gegeben,

die Franchise-Rechte an Singapur und Spanien verkauft zu haben. Beleg für seine

Attraktivität und das Rekordwachstum ist die Ernennung des Unternehmens von

Franchise Business Review zu einem der Top 50 Franchises für Frauen (https://c21

2.net/c/link/?t=0&l=de&o=3221530-1&h=2568556001&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Fl

ink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3221530-1%26h%3D1486569875%26u%3Dhttps%253A%252F%2 Seite 2 ► Seite 1 von 2



52.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3221530-1%26h%3D1486569875%26u%3Dhttps%253A%252F%2