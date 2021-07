Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien New York Ausblick Wall Street erholt sich - Techwerte hinken hinterher Nach dem jüngsten Kursrückschlag deutet sich an den US-Börsen am Freitag ein versöhnlicher Wochenausklang an. Während die Marktakteure vor allem bei den Standardwerten wieder zulangen sollten, zeichnet sich bei den Technologiewerten zunächst aber …