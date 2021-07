Smart akquiriert die Cookie-freie CTV- und Video-Werbeplattform DynAdmic.

DynAdmic wurde 2012 in Frankreich gegründet und ist mit 7 Standorten (USA, Frankreich, Deutschland, Mexiko, Brasilien, Kolumbien und Dubai) international schnell gewachsen. 60 % seines Umsatzes erwirtschaftet das Unternehmen inzwischen in den USA. Mit 120 Mitarbeitern erzielte DynAdmic im Jahr 2020 ein Wachstum von 32 % und wächst im ersten Halbjahr 2021 sogar um 90 %. Die proprietäre Technologie zur Erkennung von Audio- und Videoinhalten bietet Werbetreibenden eine einzigartige cookielose Kontext-Targeting-Lösung. DynAdmic verantwortet premium Werbekampagnen, davon global 40 % im Bereich OTT und Connected TV.

Smart AdServer, die führende unabhängige digitale Monetarisierungsplattform, gibt heute die Übernahme von DynAdmic, dem kontextuellen Werbemarktplatz, bekannt und beschleunigt damit sein Wachstum im Bereich CTV- und Media-Lösungen. Die Technologie und die Geschäftstätigkeit von DynAdmic werden in das Angebot von Smart integriert, um Werbetreibenden einzigartige Medienlösungen anzubieten und der Verlagsseite einen neuen exklusiven Monetarisierungskanal zu eröffnen. Die so entstehende Gruppe profitiert von einzigartigen cookielosen Kontext-Targeting-Funktionen, um die Leistungsziele von Werbekampagnen besser auf die Datenschutzanforderungen der Nutzer abzustimmen.

„Wir sind beeindruckt von der Technologie und dem Know-how, das DynAdmic entwickelt hat, um Marken und Agenturen mit kontextuellem Targeting überlegene Leistung zu bringen. Die Anbindung von DynAdmic ergänzt die bestehenden Stärken in den Bereichen cookielose Lösungen und CTV von Smart, welche auch die aktuell wichtigsten Herausforderungen in unserer Branche darstellen, erklärt Arnaud Creput - Smart CEO. Diese Akquisition beschleunigt zudem unsere strategische Entwicklung in den USA. Wir sind weiterhin bestrebt, eine skalierte, unabhängige Alternative zu den dominanten Plattformen zu schaffen, mit einem starken Engagement für Transparenz, Effizienz und Performance.“

Nach der Übernahme von LiquidM im Dezember 2019 sowie der Einführung seiner Plattform Smart Buyer Connect, ist die Übernahme von DynAdmic ein natürlicher nächster Schritt, um auch künftig für die Herausforderungen des Marktes gut aufgestellt zu sein und das Wachstum des Unternehmens weltweit zu beschleunigen. Die von DynAdmic angebotenen Managed Media-Lösungen gliedern sich nahtlos in das bestehende Angebot und die Strategie von Smart ein, in Technologien und Mediendienste zu investieren, welche die Interessen von Mediaeinkäufern in den Mittelpunkt stellen und die Brücke zu hochwertigen Publishern plus Inventaren herstellen. Die Publisher-Seite von Smart wird durch diesen neuen Monetarisierungskanal innerhalb der Plattform dank der erhöhten Nachfrage ebenfalls profitieren.