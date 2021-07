Nicola Mining Inc beginnt mit der Aufbereitung und wird Canadas neuester Gold- und Silber-Produzent ...

VANCOUVER, BC, 09. Juli 2021 – Nicola Mining Inc. (TSX.V: NIM) (FWB: HLI), das „Unternehmen” oder „Nicola“) freut sich, den Beginn der Verarbeitung von Gold- und Silbermahlgut in seinem Aufbereitungswerk nahe Merritt, British Columbia („BC“), bekanntzugeben. Das Unternehmen wird ein Gold- und Silberkonzentrat produzieren und an Ocean Partners UK Limited [i] https://nicolamining.com/nicola-mining-signs-purchase-contract-for-gol ... ) („Ocean Partners“), ein Unternehmen, das Bergbauunternehmen, Hüttenwerken und Raffinerien globale Handelsdienste bietet, verkaufen.

Das Brechen des Mahlgutes, das von Blue Lagoon Resources Inc. (CNSX: BLLG) zum Werk transportiert wurde, nachdem in der Halde etwa 1500 Tonnen angehäuft wurden, begann am

2. Juli 2021. Das Unternehmen und BLLG unterzeichneten vor kurzem eine Änderungsvereinbarung (die „Änderungsvereinbarung“) zur Gewinnbeteiligungsvereinbarung an der Verarbeitung und Verhüttung - (https://nicolamining.com/nicola-mining-inc-extends-gold-and-silver-pro ...) vom 31. März 2017 (die „ursprüngliche Vereinbarung“). Das gebrochene Material wurde vor Beginn der Flotationsverarbeitung am 8. Juli 2021 im Feinerzbehälter gelagert (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1: Nicola Mining beginnt die Produktion von Gold- und Silberkonzentrat

Das Unternehmen nahm eine Aufrüstung in Höhe von ungefähr 2 Millionen Dollar an seiner Anlage im Wert von ungefähr 30 Millionen Dollar, die die Genehmigung zur Verarbeitung von etwa 200 Tonnen pro Tag (bis zu 70.000 Tonnen pro Jahr) hat, vor. Das Mahlwerk Craigmont, im vollständigen Unternehmensbesitz, wurde mit viel Raum zur Expansion errichtet und ist das einzige Werk in BC, dem die Annahme hochgradigen Gold- und Silbermahlgutes aus der gesamten Provinz genehmigt wurde.

Zusätzlich zur Vereinbarung mit BLLG, gab das Unternehmen am 8. Juni 2021 eine Mineralkaufvereinbarung zur Akquisition einer wirtschaftlichen Beteiligung von 75 % am Goldprojekt Dominion Creek, einem hochgradigen Goldprojekt etwa 110 km ost-südöstlich von Prince George, bekannt. Das Unternehmen freut sich darauf, in der nächsten Pressemeldung ein Update zum Antrag auf die Genehmigung einer 10.000 Tonnen-Großprobe zu geben.