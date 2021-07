DN Capital, in frühen Phasen Geldgeber von Auto1, Shazam und OLX, legt neuen Fonds im Volumen von 350 Millionen Dollar zur Gestaltung der postpandemischen Welt auf

DN Capital, eine der etabliertesten Venture-Capital-Firmen-Europas, meldet heute die Auflegung ihres neuesten Fonds mit einem Volumen von 350 Mio. USD (220 Mio. GBP, 300 Mio. EUR). In einem Jahr, in dem bereits vier Unternehmen aus dem Portfolio von DN Capital mit mehr als einer Milliarde Dollar bewertet wurden, wird der Fonds V äußerst ehrgeizige Unternehmer in der Frühphase in ganz Europa, Großbritannien und den USA unterstützen, die mit der Gründung ihrer Unternehmen an die durch die Pandemie beschleunigte gestiegene Verbreitung der Digitalisierung anknüpfen und für die weltweite Erholung entscheidende Technologien entwickeln.

„Think Big and Global“

Bekannt für seinen „Think Big and Global“-Ansatz mit Blick auf Investitionen in Start-ups, war das Unternehmen im Jahr 2004 einer der ersten Geldgeber von Shazam und half bei der Begleitung der in London entstandenen App bis zur Übernahme durch Apple im Jahr 2018. DN Capital leitete die Series-A-Runde bei Auto1, das Anfang des Jahres beim Gang an die deutsche Börse mit über 10 Mrd. USD und dem 150-fachen des Preises pro Aktie bei Einstieg der Firma bewertet wurde. Erst im Juli 2021 gelang dem Online-Brillenhändler MrSpex ebenfalls ein starkes Börsendebüt, wobei die Bewertung des Unternehmens bei mehr als 1,0 Mrd. USD lag. Den ersten Milliarden-Dollar-Exit verzeichnete DN Capital mit Endeca, das 2011 für 1,1 Mrd. USD an Oracle verkauft wurde. Der Überweisungsanbieter Remitly aus den USA, der digitale Personaldienstleister Jobandtalent und das Unternehmen für Online-Nachhilfe, GoStudent, zählen im aktuellen Portfolio zu den jüngsten Einhörnern und haben kürzlich Finanzierungsrunden im Milliardenbereich durchgeführt.

Die Strategie von DN Capital, die weltweiten Marktführer der nächsten Generation insbesondere in den Kernbereichen Software, Fintech, Marktplätze und Consumer Internet zu finden und zu unterstützen, wird mit Fonds V, der deutlich überzeichnet war, noch verstärkt. Rund zwei Drittel der Investitionen der Firma wurden in Europa über die Niederlassungen in London und Berlin und die übrigen vom Büro im Silicon Valley in Menlo Park aus durchgeführt.