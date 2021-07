Forventninger til årsresultat for 2021

Ved offentliggørelsen af delårsrapporten for 1. kvartal 2021, meddelte selskabet, at der kunne forventes et resultat af primær drift før værdireguleringer i niveauet 33 mio. kr. Denne forventning er uændret.

Efterspørgslen efter især logistikejendomme er fortsat stigende, og lejeniveauerne i velfungerende og velplacerede logistikejendomme fortsætter de positive takter, som allerede kunne konstateres fra sidste halvdel af 2020. Forventninger til fortsat stigning i e-handlen, som er en væsentlig underliggende årsag til dette scenarie, ser ud til at fortsætte, og de fleste analytikere ser dette segment vokse i mange år fremover. Selskabets portefølje er positivt påvirket af at indeholde en væsentlig andel af ejendomme, som er begunstiget af denne udvikling. Selskabets betydeligste enkeltstående investering og største ejendom, er ud over at være indeholdt i ovenstående kategori, udlejet til en lejer med en betydelig soliditet samt en lejekontrakt af en væsentlig varighed. Denne ejendom bidrager i særdeleshed til selskabets positive økonomiske udvikling.