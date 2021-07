Toronto, Ontario, 9. Juli 2021 – Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (OTCQB: AUIAF) (Frankfurt: 20Q) („Aurania“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/company/profil/aurania-resources ... ) gibt bekannt, dass ab sofort eine Aufzeichnung der von Noble Capital Markets („Noble“) am 6. Juli 2021 veranstalteten virtuellen Roadshow verfügbar ist. Während der Roadshow gaben Dr. Keith Barron, Chairman und CEO von Aurania, und Richard Spencer, President, eine kurze Unternehmenspräsentation, gefolgt von einer Frage-und-Antwort-Runde mit Fragen aus dem Publikum.

Um die Aufzeichnung von Auranias Teilnahme an der Virtual Road Show Series von Noble Capital Markets, präsentiert von Channelchek, zu sehen, klicken Sie bitte hier. (https://www.channelchek.com/channelcast-detail/244)

Darüber hinaus gibt das Unternehmen bekannt, dass es Alpha Bronze, LLC. („Alpha-Bronze") beauftragt hat, bestimmte Investor-Relations-Dienste in den USA bereitzustellen. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung zahlt Aurania Alpha Bronze eine monatliche Gebühr von 5.500 USD für einen Zeitraum von 12 Monaten. Alpha Bronze erhält außerdem 40.000 Aktienoptionen (die „Optionen") mit einer Laufzeit von fünf Jahren. Einen Tag nach Unterzeichnung werden 10.000 Optionen übertragen und danach vierteljährlich 10.000 Optionen bis maximal 40.000 Optionen übertragen wurden. Zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung hatten weder Alpha Bronze noch seine Auftraggeber eine direkte oder indirekte Beteiligung an den Wertpapieren von Aurania Resources. Der Ausübungspreis der Optionen wird dem Schlusskurs der Aktie des Unternehmens am 30. Juni 2021 plus einen Cent entsprechen.

Über Aurania

Aurania ist ein junges Explorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralliegenschaften beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer in Südamerika liegt. Ihr Flaggschiff, das Projekt The Lost Cities - Cutucu, befindet sich im jurassischen metallogenetischen Gürtel in den östlichen Ausläufern der Anden im Südosten Ecuadors.

Über Noble Capital Markets

Noble Capital Markets, Inc. wurde 1984 als Full-Service SEC / FINRA registrierter Broker-Dealer gegründet, der sich ausschließlich der Betreuung nur wenig beachteter Small-/ Microcap-Unternehmen mittels Investmentbanking, Wealth Management, Trading & Execution und Equity Research widmet. In den letzten 36 Jahren hat Noble Milliarden von Dollar für diese Unternehmen beschafft und mehr als 45.000 Aktienresearch-Berichte veröffentlicht. www.noblecapitalmarkets.com E-Mail: contact@noblecapitalmarkets.com