Levi Strauss & Co und deren Traditionsmarken ab sofort Mitglied im U.S. Cotton Trust Protocol

Memphis, Tennessee (USA) (ots) - Das U.S. Cotton Trust Protokoll begrüßt dieneuen Mitglieder Levi Strauss & Co., eines der bekanntesten Jeans-Unternehmenweltweit, und seine Traditionsmarken Levi's®, Dockers®, Denizen® by Levi's® undSignature by Levi Strauss & Co.(TM) .Über 90 Prozent der Produkte von Levi Strauss & Co. basieren auf Baumwolle. DasUnternehmen hat sich dazu verpflichtet, für seine Produkte zu 100 Prozentnachhaltigere Baumwolle zu verwenden. Der Schwerpunkt der Initiative liegtdarauf, den Wasserverbrauch zu senken, Kohlenstoffemissionen zu reduzieren undden Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden herunterzufahren. Das Unternehmen

setzt sich damit für eine nachhaltigere und stabilere Baumwollbeschaffung ein.Die Mitgliedschaft ist Teil einer allgemeinen Unternehmensstrategie, die denHersteller zu einer umweltverträglicheren Produktstrategie führen soll, die sichstärker an der Kreislaufwirtschaft orientiert."Für Levi Strauss & Co. sind Qualität und Nachhaltigkeit der verwendetenBaumwolle entscheidende Geschäftsfaktoren. Für unsere Kunden sind diese Aspektewichtige Kaufargumente.", so Jeffrey Hogue, Chief Sustainability Officer vonLevi Strauss & Co. "Die Mitgliedschaft im U.S. Cotton Trust Protocol ist für unsein wichtiger Schritt. Die Partnerschaft bringt uns unserem Ziel näher, zu 100Prozent nachhaltiger angebaute Baumwolle zu verwenden."Das Trust Protocol unterstützt Levi Strauss & Co., indem es verifizierte Datenzu nachhaltigen Prozessen im amerikanischen Baumwollanbau liefert. Darüberhinaus gibt die Vereinigung ihren Mitgliedern Zugriff auf im Jahresverlaufgesammelte Daten zu wichtigen Messgrößen. Hierzu zählen neben demWasserverbrauch auch Treibhausgasemissionen, der Energieverbrauch, derverbrauchte Bodenkohlenstoff, der Bodenverlust und die Effizienz derLandnutzung.